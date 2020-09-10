Дамбу закрыли из-за штормового предупреждения в Санкт-Петербурге

Створки дамбы сомкнулись из-за штормового предупреждения. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Руководство Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга отдало распоряжение закрыть створки дамбы. Причиной этому стало штормовое предупреждение, которое опубликовали МЧС и городской гидрометцентр.

- В связи с усилением западного и северо-западного ветра до 24 м/с, штормовым предупреждением на 10 сентября прогнозируется повышение уровня воды в дельте реки Невы до критических значений. Для предупреждения наводнения получено распоряжение о закрытии затворов комплекса защитных сооружений, - сообщает пресс-служба КЗС.

Створки затворов начали движение на закрытие в 11:20 и к настоящему моменту уже сомкнулись. Кроме этого, распоряжением Капитана Большой порта «Санкт-Петербург» прекращено движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру.

Напомним, что кроме сильного ветра синоптики предупреждают петербуржцев о сильных дождях и похолодании.