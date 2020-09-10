Упавшее дерево перекрыло движение на Нарвском проспекте в Санкт-Петербурге

Рухнувшее от урагана дерево перекрыло движение по Нарвскому проспекту Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Мощный ураган накрыл Санкт-Петербург в четверг, 10 сентября 2020 года. Сильным порывом ветра на Нарвском проспекте снесло дерево, которое полностью перекрыло проезжую часть. На данный момент на месте уже работают службы для устранения ЧП.

- Движение по Нарвскому проспекту на участке от Старопетергофского проспекта до Бумажной улицы перекрыто связи с упавшим на проезжую часть деревом, - рассказали в управлении ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Отмечается, что работы по устранению помехи займут около 3-4 часов. На данным момент автомобилистам стоит выбирать другой маршрут.

Напомним, что из-за урагана в четверг уже пострадал один мужчина. На строительной площадке на Кондратьевском проспекте от мощного ветра опрокинулся автокран и придавил 35-летнего работника. С помощью МЧС его достали из-под манипулятора и передали в руки врачей.