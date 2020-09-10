Петербургский зоолог создал интимную выставку о спаривании диких животных

Петербургский биолог Павел Глазков создал выставку о размножении диких животных. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Петербургский зоолог и блогер Павел Глазков, можно сказать, шокировал подписчиков своей выставкой, посвященной размножению диких зверей. Но посмотреть на нее смогут только жители Салехарда в местном музее. Глазков обещает рассказать про интимные тайны и семейные истории разнообразных животных. Как вы уже могли заметить, не обойдется и без чучел зверей в «тех самых» позах, а также коллекции различных предметов разных стран и эпох, на которых изображены спаривающиеся животные.

В выставке Глазков использует такие работы таксидермиста. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

- Экскурсии раскроют малоизвестные факты о взаимоотношениях полов у животных, об отношениях родителей и детей, о положении отдельных семей в стае, о защите животными своего потомства, - пишет зоолог.

Подписчики зоолога благодарят зоолога за такую открытость и желание просвещать людей. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Напомним, ранее Глазков сообщил о неожиданном госте в Гатчине – розовом пеликане. За всю историю наблюдений в Северной столице эту диковинную птицу видели только дважды.