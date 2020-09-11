216 человек заболели коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге

В Петербурге за сутки опять больше 200 зараженных.
Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)
Четвертый день суточный уровень заболеваемости коронавирусом в Санкт-Петербурге превышает 200 человек. По сведениям из Оперативного штаба, за минувшие 24 часа в городе стало на 216 зараженных больше.
- По состоянию на 10:30 утра общее количество заболевших с начала пандемии достигло 38 867 человек, - сообщает Оперштаб.
26 881 пациент из этого числа выздоровел (+105 за сутки). Также выросла и смертность. Комиссия по летальным исходам и лечащие врачи сообщили о гибели еще 17 пациентов, а всего жертвами коронавируса стали уже 2607 горожан.
В активном состоянии заболевания находятся 9379 жителей Северной столицы. Часть из них лечится в домашних условиях, однако многих везут в стационары, которые находятся на пределе возможностей.
Власти города уже объявили о перепрофилировании новых больниц для приема коронавирусных пациентов.