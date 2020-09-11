Восемь ударов топором по голове: Появилось жуткое видео собаки найденной на помойке в Санкт-Петербурге

Избитая топором собака, которую нашли на помойке в Петербурге, впала в кому Фото: СОЦСЕТИ

В социальной сети появилось душераздирающее видео с собакой, которую нашла жительница Санкт-Петербурга в мусорной контейнере у дома 6 по улице Правды утром 10 сентября 2020 года. Животное было в наморднике, на голове виднелись раны от топора.

- Похоже, что ему надели плотный намордник, чтобы он не мог кричать, и били топориком по голове. Можно насчитать восемь проникающих ранений, - рассказала неравнодушная девушка, спасшая собаку.

Петербурженка взяла в охапку собаку и отвезла в ветеринарную клинику имени Сотникова. На видео оттуда видно, как животное, которое спало в кому, еле дышит с сильным хрипом.

Собаку назвали Андрюша. В социальных сетях неравнодушные люди уже начали собирать деньги на его лечение. Надо отметить, что внешне пес молодой, чем-то похож на породу хаски.

Сейчас собака находится под наблюдением. Написано заявление в полицию.