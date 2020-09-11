Шторм уничтожил два 150-летних дуба в ЦПКиО имени Кирова

В ЦПКиО имени Кирова повалило два полуторавековых дуба. Фото: vk.com/elaginpark

Штормовой ветер, который бушевал в Санкт-Петербурге в минувший четверг, 10 сентября, повалил два полуторавековых дуба в ЦПКиО имени Кирова на Елагином острове. Напомним, непогода уничтожила 458 деревьев в Северной столице. В ходе урагана пострадали только два человека. В городе до сих пор подсчитывают убытки и убирают последствия стихии.

Из людей никто не пострадал, чего не скажешь о различных конструкциях. Фото: vk.com/elaginpark

Вот и Елагин остров оказался под прицелом шторма.

- У нас сломано 20 деревьев. Из их числа 3 – старовозрастные. Это 160-летний и 150-летний дубы. Первый высотой в 24 метра и обхватом ствола в 111 см, а второй – в 26 метров и обхватом ствола в 94 см. Третий «погибший» - 90-летняя липа. Возможно, причина падения в подгнивании корневой системы из-за сырого и дождливого климата. В итоге при сильном ветре дерево буквально выворачивает из земли, - рассказывают сотрудники ЦПКиО имени Кирова в своей группе во «Вконтакте».