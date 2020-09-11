458 деревьев повалил штормовой ветер в Санкт-Петербурге

Шторм поломал в Петербурге почти полтысячи деревьев. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге продолжают подводить итоги шторма, который обрушился на город 10 сентября. На этот раз были посчитаны все деревья, которые повалил ветер. Оказалось, что под напором стихии не устояли почти полтысячи растений.

- В результате шторма повалены 458 деревьев. И это только на территориях, которые находятся в ведении Комитета по благоустройству, - сообщает пресс-служба ведомства.

Сильнее всего пострадали зеленые насаждения в Петроградском районе – 95 деревьев, далее идут: Приморский - 39 деревьев, Василеостровский - 32 дерева, Невский - 28 деревьев, Красносельский - 25 деревьев и Московский район, где были повреждены 24 дерева.

Деревья падали на машины, заборы, дома. Так, вековой клен из Михайловского сквера, что прямо напротив Русского музея, рухнул на проезжую часть. Одного дерева на Невском проспекте лишилось озеленение Гостиного двора.

Сейчас работы по уборке все еще идут, а синоптики уже пугают новыми сильными ветрами.