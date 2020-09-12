Больница имени Семашко снова занимается лечением больных коронавирусом

В прежнем режиме работает только отделение гериатрии Фото: Артем КИЛЬКИН

Многопрофильная больница имени Семашко, которая расположена в Пушкине, снова стала «ковидным» стационаром. С 12 сентября ее вновь перепрофилировали под лечение пациентов, больных коронавирусом. Других больных здесь временно не принимают. Об этом сообщает пресс-служба регионального Комитета по здравоохранению.

- Акушерское отделение больницы также работает на прием пациентов с инфекционными заболеваниями с 14 сентября 2020, - отметили в Комздраве. - Плановая госпитализация приостановлена до обратного перепрофилирования.

Исключение было сделано только для отделения гериатрии, которое находится на Павловском шоссе. Оно продолжает работу в обычном режиме. Как пояснили в пресс-службе Комздрава, родственника разрешено посещать пожилых пациентов только для ухода за тяжелобольными и лежачими людьми.