Труп, рядом с которым выла собака, обнаружили в Ленобласти

Испугавшись, люди сразу позвонили в полицию Фото: Олег ЗОЛОТО

Истошный собачий вой жители дачного поселка в Кировском районе Ленинградской области слушали порядка трех суток. Сначала на происходящее внимание не обращали, думали, хозяин животного ненадолго вышел и вот-вот вернется. Однако потом люди заволновались – собака все не умолкали. Тогда жители решили заглянуть к соседу и выяснить, все ли в порядке. Тут-то они и обнаружили жуткую находку.

- Люди рассказали полицейским, что труп человека они увидели в окно, - рассказал «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах. – Тело, по словам жителей, лежало в доме на кровати. Других данных очевидцы полицейским не передали.

Кем был погибший и как давно он живет в этом доме, соседи, как выяснилось, не знают. В данный момент полиция проводит проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.