Борис Пиотровский стал первым заместителем председателя комитета по культуре в Санкт-Петербурге

Первым заместителем председателя Комитета по культуре назначен Борис Пиотровский Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В Санкт-Петербурге первым заместителем председателя комитета по культуре назначен Борис Пиотровский. Сын известного директора Эрмитажа Михаила Пиотровского вступил в должность в соответствии с приказом в понедельник, 14 сентября 2020 года.

- По решению губернатора Александра Беглова, на должность государственной гражданской службы Санкт-Петербурга назначен Борис Михайлович Пиотровский, - сообщили в Смольном.

Приказ о назначении подписал председатель Комитета по культуре Константин Сухенко.

38-летний Борис Пиотровский, также как и его отец, связан с искусством. Он занимается издательской деятельностью, выпускает книги по искусству, культурологии, музейные азбуки, тематические сборники, путеводители, а также познавательные издания для детей.

Кроме того, Борис стал идейным вдохновителем и основателем проекта Hermitage.VR «Эрмитаж. Погружение в историю».