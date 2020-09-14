Новая экотропа откроется в Выборгском районе Ленинградской области

Новая экотропа появится вокруг озера Долгое в Выборгском районе Фото: Олег ЗОЛОТО

В Выборгском районе Ленинградской области в скором времени откроется новая экологическая тропа. Как сообщили в понедельник, 14 сентября 2020 года, в администрации региона, специалисты комитета по туризму уже совершили тестовый проход по будущему маршруту. Он будет интересен, как взрослым, так и детям.

- Местность, где будет пролегать маршрут, уже частично обустроена здесь уже есть объекты сервиса, парковки, пункты питания и размещения, - рассказали в администрации Ленобласти.

В будущем специалисты расчистят маршрут и сделают маркировку. Так для удобства туристов появится аудиогид.

Озеро Долгое граничит с природным музеем-заповедником «Ялкала» и привлекает любителей уединенного отдыха на природе.

Напомним, что в конце лета в петербургском Сестрорецке тоже открылась экотропа. Маршрут в 3,5 километра проходит через заповедные болота.