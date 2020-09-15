Почти 10 тысяч попрошаек и музыкантов поймали в метро Санкт-Петербурга за 2020 год

В метро подвели предварительные итоги работы службы транспортной безопасности за 2020 год. Фото: Артем КИЛЬКИН

В метро Санкт-Петербурга поделились любопытной статистикой по работе службы транспортной безопасности в период с января по сентябрь 2020 года. Разнообразных нарушений было достаточно. Например, охранники пресекли «работу» 4 056 попрошаек, а также концерты 5 296 музыкантов, которые пытались провезти внутрь подземки инструменты или звукоустановки. Вдобавок не повезло продать товар внутри вагонов 4 776 горе-торговцам.

- Пресечены 4 640 попыток провоза оружия и боеприпасов, среди них: 1 856 ножей, 1 350 единиц газового оружия, 896 единиц пневматического оружия, 220 охотничьих винтовок, 216 патронов и 102 единицы других запрещенных к провозу предметов (страйкбольное и сигнальное оружие и т.д.), - передает пресс-служба метрополитена Санкт-Петербурга.

Добавим, что в подземке перенесли на неопределенный срок капремонт станции «Маяковская» из-за нехватки денег.