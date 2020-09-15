Капремонт станции метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге перенесли на неопределенный срок

Капремонт "Маяковской" отменен из-за нехватки денег. Фото: Олег ЗОЛОТО

Капитальный ремонт станции метро «Маяковская» в Санкт-Петербурге отменяется. Напомним, масштабные работы планировали начать еще в мае 2020 года. Для этого хотели закрыть вестибюль станции. Под капремонт попадали эскалаторы и наклонный ход. Однако уже прошло лето, и никаких новостей нет. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе метрополитена, ремонт сдвинулся на неопределенный срок.

- Действительно, капремонт «Маяковской» пока что отложили. Все из-за того, что у предприятия нет денег, - сообщила пресс-секретарь подземки Юлия Шавель.

Напомним, из-за ограничений по коронавирусу пассажиропоток в Санкт-Петербурге упал на 21% по сравнению с 2019 годом. Например, после введения режима самоизоляции даже в понедельник в метро спускалось в 4 раза меньше горожан, чем обычно. Логично, что прибыль перевозчика существенно снизилась.