ФАС отменила торги на 275 млн рублей на реставрацию консерватории Санкт-Петербурга

УФАС по Санкт-Петербургу отменила несколько торгов на капремонт консерватории имени Римского-Корсакова. Фото: Смольный

ФАС отменила проведение сразу четырех торгов на ремонт и реставрацию многострадальной Санкт-Петербургской консерватории. Напомним, реконструкция объекта тянется еще с 2012 года. В этом году консерваторию посетил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко, который назвал капремонт «вандализмом», за который стыдно. Губернатор Александр Беглов пообещал разобраться с планом по восстановлению исторического здания.

Недавно компания «ГласСтрой» обратила внимание на то, что в четырех госзакупках на реставрацию консерватории нет актуального технического задания.

- Действительно, КГИОП в 2019 году отменил действие техзадания, разработанного в 2013 году. Следовательно, для новых работ на объекте культурного наследия необходимо составить новый документ, чего не было сделано, - передает пресс-служба УФАС по Санкт-Петербургу.

В итоги антимонопольщики аннулировали четыре закупки на общую сумму почти в 275 млн рублей.