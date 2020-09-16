Дождь и туман обещают в Санкт-Петербурге 16 сентября

В среду, 16 сентября, в Петербурге будет дождливо. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Пасмурная погода будет царить в Санкт-Петербурге 16 сентября. Пришедший с Атлантики циклон принесет в город туманы и дожди, но температура воздуха останется достаточно высокой – больше нормы на пару градусов.

- Днем в городе будет облачно, местами умеренный дождь. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный и юго-восточный, умеренный. Температура воздуха днем составит +15…+17 градусов. Атмосферное давление будет понижаться, - сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На 7:45 часов утра в Петербурге идет небольшой дождь. Температура воздуха составляет 10,9 градусов, давление – 765,7 мм ртутного столба, влажность – 87%.

А вот сильного ветра в среду синоптики не прогнозируют. Сейчас он слабый, юго-восточный, скоростью 1-2 метра в секунду.

Сильные ветра придут в Петербург завтра. Вместе с резким похолоданием до +13 градусов и дождями. Это будет эффект «циклонической чехарды», о которой предупреждали метеорологи.