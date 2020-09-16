Лося насмерть сбили на Зеленогорском шоссе

Лось погиб на Зеленогорском шоссе. Фото: vk.com/spb_today

Тушу погибшего лося обнаружили утром 16 сентября водители, ехавшие в сторону Зеленогорска из Петербурга. Мертвое уже животное лежал на обочине Зеленогорского шоссе в районе Солнечного. Машины, которая могла сбить сохатого, рядом не оказалось.

- На Зеленогорском шоссе после поселка Солнечное в сторону Зеленогорска кто-то сбил лося. Будьте аккуратнее на дороге. Автомобиля на месте нет, - пишут очевидцы в паблике «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Неизвестно, по какой причине сбивший лося водитель решил не ждать прибытия экстренных служб. Согласно правилам, в случае ДТП с животными, автовладелец обязан вызвать ГИБДД, чтобы оформить аварию. За погибшего в ней сохатого шоферу выпишут крупный штраф в 80 тысяч рублей. Во столько оценивается урон дикой природе.

Однако платить из своего кармана не придется – все погасит обязательная автостраховка ОСАГО, если она, конечно, есть. А вот уезд с места ДТП грозит водителю неприятностями, вплоть до 15 суток административного ареста плюс возможное лишение прав.