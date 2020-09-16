Более 23,6 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

Еще 23 тысячи петербуржцев сдали тест на коронавирус за сутки Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Жители Санкт-Петербурга продолжают массово обследоваться на наличие новой коронавирусной инфекции. По данным Смольного на среду, 16 сентября 2020 года, за последние сутки тестирование прошли более 23 тысяч человек. Общее число заболевших за время пандемии близится к 40 тысячам.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 23625 человек. Под медицинским наблюдением находится 512 человек. Из них 2 - в обсерваторе, 510 - контактные, - рассказали в администрации города.

На данный момент в Петербурге коронавирус был выявлен у 39,6 тысяч местных жителей. Из них более 27 тысяч выздоровели и 2,6 тысяч скончались.

Тем временем, в Северной столице и Ленинградской области уже начали использовать вакцину от болезни. В начале недели первая партия поступила в Петербург, накануне, 15 сентября, в 47-й регион. Пока что лекарство предназначено только для медиков, которые непосредственно работаю с зараженными.