Скоростную электричку Санкт-Петербург - Гатчина могут пустить с Балтийского вокзала

До Гатчины хотят пустить скоростную электричку из Санкт-Петербурга Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Между Санкт-Петербургом и Гатчиной могут пустить скоростную электричку. В среду, 16 сентября 2020 года, администрация Ленинградской области обратилась к "Российским железным дорогах" с предложением организовать дополнительное сообщение между Северной столицей и новой столицей 47-го региона.

- Таким образом мы повысим транспортную доступность столицы Ленинградской области, обеспечив жителей выездом в Санкт-Петербург не только по Киевскому шоссе, но и по железной дороге, — отметил губернатор региона Александр Дрозденко.

Предлагается, чтобы поезд работал по "челночному" принципу, и доезжал до Гатчины от города на Неве меньше чем за полчаса.

Напомним, что Гатчина станет столицей не только формально – все региональные органы власти, в основном расположенные сейчас в Санкт-Петербурге, переедут в областной город до конца 2022 года.