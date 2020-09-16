Ураган накроет Санкт-Петербург 17 сентября

Сильный ветер вернется в Петербург 17 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Непогода вновь вернется в Санкт-Петербург. МЧС Северной столицы предупредило горожан о том, что в четверг, 17 сентября 2020 года, в Северной столице ожидается ураган. Мощный северный ветер принесет с собой холод в город.

- По прогнозу ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 17 сентября в Санкт-Петербурге ожидается усиление северного ветра порывами до 18 метров в секунду, - сообщили в МЧС.

Спасатели напомнили местным жителям, что при сильном ветре следует убрать хозяйственные вещи со двора дома и с балкона, убрать сухие деревья, а также закрыть окна.

Автомобили не стоит парковать рядом с деревьями и столбами, а лучше вовсе поставить в гараж.

Шквальный ветер надвигается и на Ленинградскую область. По прогнозам синоптиков в регионе ураган будет бушевать в течение трех дней с 17 по 19 сентября.