Петербуржцы смогут оплатить парковку авто в центре за пару секунд

Для водителей Санкт-Петербурга создадут полезные сервисы для более быстрой оплаты парковки в центре. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Максим Соколов и другие чиновники Смольного встретились со своими коллегами из Москвы и договорились перенять опыт столицы по удобной оплате парковок. Например, через СМС-сервис, специально разработанное мобильное приложение, «Яндекс-навигатор» или качественные паркоматы. Московские коллеги согласились бесплатно передать городу на Неве IT-наработки в этой сфере. Если все получится, то водители смогут оплатить парковку в центре Северной столицы всего в несколько кликов.

- Некоторые крупные банки также готовы добавить такую услугу в свои системы «мобильный банк». Поэтому водителям предоставят широкий выбор сервисов для оплаты парковки, - подчеркнули в пресс-службе Смольного.

Вдобавок чиновники обсудили идею создания объединенной карты оплаты проезда для Санкт-Петербурга и Москвы. Техзадание по этому вопросу пока далеко от идеала, его сейчас предстоит доработать.