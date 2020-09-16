Избирком отменил итоги муниципальных выборов в Новой Ладоге в Ленобласти

Муниципальные дополнительные выборы в Новой Ладоге признаны недействительными. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Минувшие выборы в Ленинградской области не прошли без происшествий. Однако речь идет не о голосовании за нового губернатора, а про муниципальные дополнительные выборы в Новой Ладоге. Об этом поспешили сообщить в пресс-службе правительства 47-го региона.

- 16 сентября муниципальные дополнительные выборы в Новой Ладоге Волховского района Ленинградской области признаны недействительными из-за решения территориальной комиссии. Причиной этого стала ошибка участковой избирательной комиссии, которая не позволила достоверно определить результаты голосования, - рассказали в правительстве Ленобласти.

Напомним, губернатором Ленинградской области по результатам последних выборов вновь стал Александр Дрозденко. Действующий глава региона набрал 83,61% голосов избирателей. Явка составила 51,52% жителей Ленобласти. Это ровно 701 тысяча и 167 человек.