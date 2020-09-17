Смольный сообщил, когда вторая партия вакцины от коронавируса поступит в Санкт-Петербург

Новая партия вакцины от коронавируса поступит в Санкт-Петербург в ближайшее время. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Смольном сообщили, что вторая партия отечественной вакцины от коронавируса «Спутник V» поступит в Санкт-Петербург уже в ближайшее время. Это подтвердил вице-губернатор Олег Эргашев.

Сюрприза не случилось – прививки по-прежнему будут ставить исключительно медработникам, которые лечат больных с коронавирусом. Напомним, первую партию вакцины сейчас изучают медработники Горбольницы №40, поскольку есть много нюансов по ее использованию и хранению.

- Мы ее доставили в специальных термоконтейнерах, она должна храниться при температуре не ниже минус 18 градусов. У нас подготовлена больница №40, персонал. Планируем проводить вакцинацию в первую очередь медработникам, которые лечат больных коронавирусной инфекцией. Так что в 40-й больнице начнется прививочная кампания. Вторая партия вакцины поступит в ближайшее время, - сообщил Олег Эргашев в эфире телепрограммы «Обратная связь».

Добавим, что власти Северной столицы пока не знают, когда начнется масштабная прививочная компания для обычных жителей города.