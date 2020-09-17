Число безработных в Санкт-Петербурге снизилось с начала сентября

В Санкт-Петербурге снизилось число официально зарегистрированных безработных. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге снизился рост числа безработных. Об этом заявил глава комитета по труду и занятости Дмитрий Чернейко. Напомним, ранее Смольный насчитал 102 тысячи безработных в городе, а Центр занятости «пахал» в 10 раз сильнее. Однако коронавирус тут практически не причем – 3/4 из безработных были в таком статусе еще до пандемии.

- С начала сентября у нас понижается число зарегистрированных безработных. Центр занятости работает практически на полную мощность. В среднем, еженедельно работу находят от 3 до 3,5 тысяч человек. Пиковый показатель безработицы составлял 107 тысяч человек, сейчас их около 105 тысяч, - рассказал Чернейко в эфире телепрограммы «Обратная связь».

По мнению чиновника, рост зарегистрированных безработных связан с новыми финансовыми мерами поддержки, которые объявил президент и с гарантиями Социального кодекса Санкт-Петербурга.