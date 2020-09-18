Следком и прокуратура заинтересовались гаражами в Невском районе, где 10-летний мальчик сломал позвоночник

Следком и прокуратура займутся играми детей на гаражах в Невском районе Санкт-Петербурга, во время которых мальчик сломал спину. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет и прокуратура Санкт-Петербурга организуют проверки по факту травмирования 10-летнего мальчика на гаражах на улице Ткачей в Невском районе. Напомним, школьник бегал по крышам строений вместе со своими сверстниками. В какой-то момент ему немного не хватило расторопности, он споткнулся и свалился вниз, сломав позвоночник. Сейчас за его жизнь борются медики детской больницы №5, из-за тяжелого состояния мальчика нельзя опрашивать.

- Сотрудниками СК РФ проводится доследственная проверка по факту госпитализации ребенка. В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств происшедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

В прокуратуре рассказывают, что попытаются выяснить, кому именно принадлежит гараж, с которого свалился мальчик, а также на законных ли основаниях бокс там установлен.