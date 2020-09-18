Ветреная и холодная погода будет 18 сентября в Санкт-Петербурге

Холодная, ветреная погода установится в Петербурге 18 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Холодная и ветреная погода снова застанет жителей Санкт-Петербурга в пятницу, 18 сентября 2020 года. Из-за штормовой обстановки, вероятно, нет смысла брать с собой зонт, так как его сможет унести очередным порывом ветра. Тем не менее, кратковременные дожди в городе ожидаются на протяжении всего дня.

- Метеорологические условия в Санкт-Петербурге будет определять тыловая часть ушедшего циклона. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, - рассказал ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

Днем температура воздуха в Петербурге ожидается в районе плюс 11-13 градусов, в Ленинградской области 9-14 градусов тепла. Тем не менее, по ощущениям будет холоднее, так как уровень влажности в городе высокий - 92 процента.

По данным ведущего синоптика Северной столицы Александра Колесова, ветер будет сильный - 15-20 метров в секунду, а в районе Финского залива ожидаются порывы до 20-24 метров в секунду.