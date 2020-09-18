Ночной ураган 18 сентября повалил восемь деревьев в Санкт-Петербурге

Восемь деревьев упало во время ночного урагана в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Всю ночь на пятницу, 18 сентября 2020 года, в Санкт-Петербурге бушевал ураган. Порывы ветра по городу достигали 15 метров в секунду, в прибрежных зонах до 18 метров в секунду. Сотрудникам МЧС пришлось до утра ездить по городу, для устранения последствий неумолимой стихии.

- За ночь совершено 10 выездов: восемь падение деревьев, две угрозы падения элементов кровли, - сообщили в МЧС Петербурга.

Благо, в результате ЧП пострадавших нет. На данный момент все проблемы уже устранены.

Утром сила ветра по Петербургу достигает 14 метров в секунду, по прибрежным районам до 17 метров в секунду. Уровень воды 74 сантиметров, угрозы наводнения пока что нет. Согласно прогнозу ветровая нагрузка сохранится в течении дня с порывами до 18 метров в секунду.

Напомним, что на Петербург со стороны Финляндии надвигается шторм "Айла". Однако синоптики уверяют, что к нам он придет уже в менее опасном виде, чем был у соседей.