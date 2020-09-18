Полиция задержала мужчину, ударившего ножом в висок курьера Lamoda в Санкт-Петербурге

Полиция задержала мужчину, который напал с ножом на курьера в Петербурге Фото: принтскрин видео.

Полиция Санкт-Петербурга поймала мужчину, который напал с ножом на курьера Lamoda из-за дорожного конфликта. Как стало известно в пятницу, 18 сентября 2020 года, агрессором оказался 49-летний уроженец Кемеровской области.

- Инцидент произошел 15 сентября. В девять часов вечера из квартиры дома 9 по улице Исполкомской с ножевыми ранениями и различными травмами был госпитализирован 28-летний торговый представитель интернет-магазина, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Конфликт произошел из-за того, что 49-летнему мужчине на понравилось то, как курьер припарковал рабочую машину и ударил по ней. Началась перепалка, уроженец Кемерово выхватил нож и ударил в висок оппонента.

Полиция возбудила уголовное дело. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.