Капибару спасли из горящего вольера во время пожара в Ленинградском зоопарке

Директор Ленинградского зоопарка спасла капибару из пожара в вольере / Фото: Ленинградский зоопарк

Появились подробности пожара в Ленинградском зоопарке, произошедшем в ночь на пятницу, 18 сентября 2020 года. Как рассказали в комитете по культуре, в горящем деревянном вольере находилась капибара, которая пряталась в домике от дождя. Благо, животное вовремя спасли.

- В домике на территории вольера для летнего содержания животных в момент пожара укрывалась от дождя капибара. В учреждении сразу же сработала сигнализация, и оперативно прибывшая на место директор зоопарка тут же перенесла капибару в другой вольер. Через полтора часа возгорание было полностью ликвидировано. Никто не пострадал, - пояснили в комитете.

Среди возможных причин пожара называют шквальный ветер, который оборвал кабель подсветки в домике-укрытии. Спасатели оперативно прибыли на место и потушили огонь.

На данный момент Ленинградский зоопарк работает в штатном режиме.