Стал известен проект-победитель создания парка «Тучков буян»

В парке появится уникальная детская площадка и многое другое. Фото: Полина ЖУКОВА

18 сентября в Петербурге выбирали проект, по которому будет строиться парк «Тучков буян». Общественное пространство расположится на месте бывшего института прикладной химии на проспекте Добролюбова. А теперь стал известен и победитель международного архитектурного конкурса, чьи идеи реализуют строители.

- Победителем названа петербургская «Студия 44» бывшего главного архитектора города Никиты Явейна, работавшая в сотрудничестве с голландским проектным бюро West 8, - передает корреспондент «КП-Петербург».

Согласно концепции, на территории «Тучкова буяна» появится деревянная пешеходная галерея, поднятая на несколько метров над уровнем земли. Также будет создана детская игровая зона, амфитеатр, предусмотрено и место для кафе.

Вся территория парка будет мощно озеленена, предполагается и приспособление для использования исторического здания пеньковых складов, выходящих фасадом на Малую Неву.

Стоимость работ составит около 6 миллиардов рублей, а открыть для посетителей «Тучков буян» должны после 2021 года.