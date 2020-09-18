Спасатели рассказали, что творилось в заваленной мусором квартире в Купчино, из которой пропали пенсионеры

Спасатели помогли расчистить вход в заваленную мусором квартиру, но хозяев не нашли. Фото: vk.com/kupchinonews / Владимир Юдин

Петербургские спасатели рассказали, как оказались и что делали в доме на Пражской улице, где накануне нашли до потолка заваленную мусором квартиру. В полицию обратились соседи, которые заметили ползающих по стенам червей. Пара пенсионеров, жившая там, также исчезла.

- В 18.33 16 сентября поступила заявка от полиции по оказанию помощи в обследовании захламленной квартиры на вопрос поиска и оказания помощи людям. В результате разбора мусора ничего не обнаружено, однако квартира сильно захламлена и есть необходимость дальнейших работ, - сообщает пресс-служба петербургского управления МЧС.

Утром 17 сентября работы по расчистке квартиры продолжились, но уже усилиями сотрудников управляющей компании. Сейчас в доме на Пражской работают представители Администрации Фрунзенского района и коммунальщики.

Куда делась 65-летняя пенсионерка и ее муж-инвалид, пока неизвестно.