МЧС предупреждает о заморозках в воскресенье в Ленобласти

Заморозки до -1 градуса ждут в Ленобласти в воскресенье. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первые звоночки будущей зимы ждут в ближайшие выходные в Ленинградской области. В ночь на воскресенье в отдельных районах температура может упасть до -1 градуса. Об этом в первую очередь автомобилистов предупреждают в региональном управлении МЧС.

Согласно прогнозу, в ближайшие выходные возможны неблагоприятные метеорологические явления: 19 сентября местами ожидаются порывы ветра до 15 м/с. 20 сентября на территории Ленинградской области местами ожидаются заморозки до -1 градуса, - сообщает пресс-служба экстренного ведомства.

Впрочем, такие температуры будут далеко не везде. По мнению синоптиков, подморозить может в северных районах области, но масштабного похолодания не будет.

Тем более, что уже со следующей недели в Петербурге и окрестностях ждут потепления и прихода бабьего лета с дневными температурами в +16,..+18 градусов, а иногда даже и до +20.