Останки воинов Красной Армии захоронили в Ленинградской области

На «Невском пятачке» состоялась церемония захоронения воинов Красной Армии, погибших при обороне Ленинграда / Фото: Администрация Ленобласти

В пятницу, 18 сентября 2020 года, на "Невском пятачке" состоялась церемония захоронения останков воинов Красной Армии, погибших при обороне Ленинграда во время Великой Отечественной войны.

- Поисковики, обнаружившие останки 421 воина — бойцов и командиров, погибших на Невском пятачке в период Великой Отечественной войны, опознали 21 имя полностью и 2 частично, - рассказали в администрации области.

На церемонии перезахоронения присутствовали родственники четырех из опознанных воинов. Поисковики передали им личные вещи солдат, которые были найдены при раскопках: солдатские медальоны, знаки отличия РККА, манжеты и солдатские ложки.

Останки воинов были найдены во время поисковых работ в 2019-2020 годах, которые проходят по программе "Вахта памяти".

Напомним, что накануне было найдено массовое захоронение времен войны на дачных участках под Лугой - более 130 человек, среди них женщины и дети.