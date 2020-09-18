В заваленной мусором квартире в Купчино нашли труп

В захламленной квартире в Купчино нашли труп. Фото: vk.com/kupchinonews / Владимир Юдин

Страшной, но предполагаемой находкой прервались разборы гор мусора в квартире на Пражской улице. По предварительным данным, сотрудники коммунальных служб, убиравшие хлам из дома в Купчино, наткнулись на труп человека.

- Информация пока не подтверждена, мы только выехали на место, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, что разборы завалов в квартире начались вечером 16 сентября. Спасателей вызвали полицейские, которым, в свою очередь позвонили местные жители.

Соседей беспокоили две вещи: исчезнувшие жильцы проблемной квартиры - пара пенсионеров, а также черви, которые начали ползать по стенам.

Весь четверг и утро пятницы из забитой под потолок квартиры выносили мусор и днем 18 сентября рабочие наткнулись на тело.

Предварительно, умершим оказался мужчина-инвалид, за которым ухаживала его 65-летняя жена. Где сейчас находится женщина, пока неизвестно.