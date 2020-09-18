Распогодилось: в Санкт-Петербурге открыли сады и скверы

Скверы, парки и сады открыли после снятия штормового предупреждения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Шторма, который ждали в Петербурге, не будет. Вечером 17 сентября Комитет по благоустройству даже закрыл подведомственные сады, парки и скверы, но к середине пятницы запрет на вход был снят.

- В Петербурге распогодилось – сады и скверы открыты. По обновленному прогнозу Гидрометцентра, штормовое предупреждение отменено, - сообщает пресс-служба Комблага.

Тем не менее, ночью стихия вволю порезвилась в городе. Утром 18 сентября сотрудника коммунальных служб и садово-парковых хозяйств города пришлось устранять последствия сильного ветра, который повалил 26 деревьев: 9 - в Петроградском районе, 6 – в Петродворцовом, 4 – в Красногвардейском, 3 – в Кировском, по 2 – в Колпинском и Василеостровском районах.

Сильные порывы ветра возможны еще и в субботу, но в основном в прибрежных районах Петербурга, а вот в воскресенье будет уже спокойнее.

На у совсем хорошая погода наступит на следующей неделе, когда в Северную столицу придет бабье лето.