Экспериментальная кошка-каракет Бэлла прилетела в Пулково

Редкий каракет прибыл в Петербург из Челябинска. Фото: УРСН по СПб ЛО и ПО

Очередную редкую кошку встречали в петербургском аэропорту Пулково. На этот раз инспекторам Россельхознадзора предстояло проверить каракета. Точнее самку этой породы по кличке Бэлла, которая прибыла в город на Неве из сурового Челябинска.

- Годовалую кошку отправил воздушным транспортом в адрес частного лица из Ленинградской области житель Челябинска, - сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора по Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Надо сказать, что каракет - экспериментальная порода, выведенная из смешения домашней кошки и степной рыси каракала.

Первый в истории каракет появился в 1998 году в московском зоопарке, от жившего там каракала и обычной бродячей кошки. На необычного котенка обратили внимание. Позднее вид начали разводить в питомниках в разных странах мира.

Напомним, что недавно в Петербурге встречали другую редкую и дорогую кошку - породы саванна.