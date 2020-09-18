Роспотребнадзор не исключил, что школы Санкт-Петербурга снова закроют из-за коронавируса

Роспотребнадзор не отрицает вероятное закрытие школ Санкт-Петербурга в случае ухудшения эпидситуации по коронавирусу. Фото: Олег ЗОЛОТО

Роспотребнадзор не исключил, что школы Санкт-Петербурга могут снова закрыться из-за коронавируса. По словам Алексея Лукьянченко, замглавы отдела по вопросам надзора за объектами общепита в ведомстве, такое радикальное решение примут только в случае серьезного ухудшения эпидобстановки в городе. Пока что ситуация по COVID-19 в Северной столице благоприятная, так что дистанционного обучения не предвидится.

- Временно могут закрыться как отдельные учебные заведения, так и все школы на территории города. Очевидно, что после «закрытия-открытия» детям будет проблематично вернуться на очное обучение по нормам Роспотребнадзора. Например, учащихся допустят в школы только при наличии справки врача-педиатра, вне зависимости от количества пропущенных дней, - цитирует Лукьянченко «Мойка78».

Напомним, «Комсомолка» отдельно публиковала все условия Роспотребнадзора про то, как будут пускать детей в школы и детские сады после отсутствия в Санкт-Петербурге.