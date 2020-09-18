Смольный назвал актуальные сроки открытия новых станций метро в Санкт-Петербурге

Названы новые сроки открытия станций метро в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры назвал актуальные сроки открытия новых станций метро в Санкт-Петербурге. Все началось с того, что в комментариях к Александру Беглову во «Вконтакте» пришла женщина, пожаловавшаяся, что не может дождаться строительства Калининско-Красносельской линии еще с 1967 года. В ответ комитет Смольного посетовал на ограниченное финансирование.

В комментариях у Александра Беглова часто сидят сотрудники комитетов Смольного. Фото: vk.com/a_beglov

- Срок ввода в эксплуатацию станций метро «Путиловская» и «Юго-Западная» («Казаковская») запланирован на 2023 год. Строительство уже ведется. Станции метро «Каретная», «Боровая», «Заставская», «Броневая» планируются к открытию после 2026 года, - пояснили в комитете по транспортной инфраструктуре.

Что касается Красносельско-Калининской ветки от станции «Обводный канал-2» до станции «Полюстровский проспект-1», то для нее идет разработка проекта планировки территории (ППТ). «Комсомолка» ранее рассказывала, что Смольный ищет подрядчиков, которые разработают ППТ для кольцевой линии метро.