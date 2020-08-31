Смольный ищет подрядчиков для планировки участков под кольцевую линию метро Санкт-Петербурга

Объявлен конкурс на проект планировок трех участков под кольцевую линию метро Санкт-Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН

Смольный объявил конкурсы на поиск подрядчиков, которые разработают проекты планировок территорий под строительство кольцевой линии метро Санкт-Петербурга. Напомним, по планам длина новой ветки составит 40,2 километра. На кольце разместятся 20 станций, 14 из которых будут пересадочными узлами.

Первый участок кольцевой линии планируют сдать в 2030 году, а второй - на четыре года позже. Фото: Метрополитен СПб

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры дал старт конкурсам по трем участкам.

- Первый участок – от станции «Площадь Калинина» до станции «Ладожская-2». Цена контракта составляет почти 40 млн рублей. Второй – от станции «Лесная-2» до станции «Площадь Калинина». Цена контракта – 28,8 млн рублей. Последний участок – электродепо «Арсенальное» на участке Кольцевой линии. Его цена проекта планировки составляет почти 11 млн рублей, - рассказывают в пресс-службе Смольного.

Добавим, что половину кольцевой линии метро в Северной столице должны построить к 2034 году.