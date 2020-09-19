Сады и парки Санкт-Петербурга опять закрыли из-за штормового предупреждения

Парки, сады и скверы опять закрыли из-за ветра. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Петербургские сады, скверы и парки, подведомственные Комитету по благоустройству, опять закрыли на вход. Причиной стало штормовое предупреждение, с которым выступили МЧС и синоптики.

- В Петербурге вновь усиливается ветер, по прогнозу гидрометцентра порывы западного и северо-западного ветра в течение дня могут достигать 17 метров в секунду, - сообщает пресс-служба Смольного.

Напомним, что зеленые зоны уже закрывали в четверг вечером, когда в городе также дул сильный ветер. Он повалил десятки деревьев, но к утру пятницы стих и сады парки для посетителей открыли. Шторм «Айла», натворивший бед в Финляндии, до Петербурга дошел ослабшим и особого вреда не принес.

Сейчас штормов синоптики не прогнозируют, но сильный ветер в субботу вполне возможен. А вот в воскресенье он стихнет. Порывы до 15 метров в секунду возможны в понедельник и вторник, однако на следующей неделе в Петербург уже должно прийти бабье лето.