МЧС предупреждает об усилении ветра в Санкт-Петербурге в субботу, 19 сентября

В субботу в Петербурге усилится ветер. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургское управление МЧС, вместе с коллегами из Ленинградской области, предупреждает об усилении ветра в наступившую субботу. Днем 19 сентября ожидаются резкие порывы скоростью до 16 метров в секунду.

- 19 сентября начиная с 12-15 часов, ожидается усиление северо-западного ветра 15-16 м/с, - сообщает пресс-служба МЧС.

Петербуржцам советуют убрать все вещи с балконов, со дворов частных домов и дач, чтобы из не сдуло ветром. Также следует закрыть двери и окна – может побить стекла.

На улицу в сильный ветер лучше не выходить, и тем более стоит избегать деревьев, рекламных щитов и прочего, что может упасть от резкого порыва. Машину надо парковать на открытой местности или спрятать в гараже.

Надо сказать, что сильный ветер уже мог стать причиной одного из происшествий . Утром субботы ехавшая по дамбе «Газель» зацепила попутный мусоровоз и снесла себе кузов. На грузовик ее мог «сдуть» резкий порыв бокового ветра.