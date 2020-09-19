Спасатели тюленей показали на видео, как наглый Шлиссик выгоняет старожила Крошика из бассейна

Крошик стремглав убегает от Шлиссика. Фото: vk.com/sealrescue

Юный постоялец Центра спасения тюленей Шлиссик все больше и больше отвоевывает территорию у старожила Крошика. Пока еще две балтийские нерпы мирно уживаются вместе, но Шлиссик уже выгоняет старшего сородича из бассейна. Как это происходит, показали на видео сотрудники Центра.

- Какой стресс! Бедный Крош, никакого уважения к старшим) Может это поможет нерпулям социализироваться и уйти в природу; Приперся захватчик, уже из собственного бассейна гонят; Шлиссика оставили? Ну тогда Крошу предстоит пережить передел территории, - комментируют произошедшее пользователи соцсетей.

На кадрах съемки видно, что Шлиссик совсем не тушуется и не испытывает пиитета перед старшим и более крупным товарищем.

Напомним, что Шлиссик, как и несколько лет назад Крошик, отказался возвращаться в дикую природу после того, как его выходили в Центре спасения тюленей. Все попытки отправить нерп в Ладожское озеро потерпели неудачу – они упорно возвращались к людям.