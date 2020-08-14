Нерпенок Шлиссик вернулся к людям и составит компанию Крошику

Нерпенок Шлиссик не захотел жить самостоятельно и вернулся к людям. Фото: vk.com/sealrescue

Нерпенок Шлиссик во второй раз вернулся к людям после того, как его отправили в свободное плавание в Ладожское озеро. Напомним, сотрудники Центра изучения и спасения морских млекопитающих в последний раз специально поселили малыша к самочке и Крошику, чтобы тот научился коммуникации и приобретал навыки для самостоятельной жизни в море.

Однако парень вновь решил вернуться – настолько уж привык к людям! Силенок ему хватило как раз на две недели, когда нерпе можно было даже не питаться, поскольку в Центре реабилитации он накопил достаточно жира.

Малыша нашли очевидцы, теперь он вновь в комфортном бассейне в Центре реабилитации. Фото: vk.com/sealrescue

- Как и предполагалось, наш друг Шлиссик решил вернуться. Подробности позже, - интригуют основатели Фонда друзей балтийской нерпы в своей группе во «Вконтакте».

На последних фотографиях «блудный сын» Шлиссик сидит на руках у Вячеслава Алексеева. Бессменный сотрудник Центра реабилитации раньше рассказывал, что у нерпы есть признаки агорафобии. Он почти не находится на открытых пространствах и вечно пытается спрятаться. Похоже, теперь Шлиссик вернется в бассейн к Крошику, который также не может жить без людей.