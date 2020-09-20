Пьяный стрелок напугал жителей Ленобласти в ночь на воскресенье

К счастью, обошлось без пострадавших Фото: Олег ЗОЛОТО

Семейные посиделки чуть не закончились трагедией в деревне Борисово Приозерского района Ленинградской области. Сначала родственники просто мирно выпивали, а потом внезапно случился конфликт. В результате 52-летний мужчина схватил охотничье ружье и начал стрелять. Все произошло в ночь на воскресенье.

- 20 сентября в полицию поступило сообщение о том, что в доме по улице Ягодной деревни Борисово Приозерского района мужчина в алкогольном опьянении стреляет из ружья в окно и угрожает, - отметили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - При выезде на место происшествия полицейские выяснили, что у мужчины произошел конфликт с женой брата, в ходе которого злоумышленник выстрелил из охотничьего карабина в воздух.

К счастью, нарушителя быстро усмирили, и обошлось без пострадавших. Сейчас правоохранители проводят проверку, чтобы выяснить все детали случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.