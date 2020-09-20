17 человек заразились коронавирусом за минувшие сутки в Карелии

Выздоровел за минувшие сутки 21 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

У жителей Республики Карелия медики продолжают выявлять коронавирус. Так, за прошедшие сутки опасную инфекцию подхватили еще 17 человек, в числе которых и трое детей. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с опасным заболеванием.

- Таким образом, по состоянию на 20 сентября общее число заболевших коронавирусом в Карелии составило 3644 человека, - подчеркнули в оперативном штабе. – Количество тех, кому удалось излечиться от опасной инфекции, достигло 3043, включая тех, кто выздоровел за минувшие сутки. Таких – 21 человек.

К счастью, этой ночью обошлось без жертв - по состоянию на 20 сентября медики не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса. Жителей республики также продолжают тестировать на наличие вируса. За прошедшие сутки на ковид проверили 788 человек. В общей сложности с начала пандемии на наличие заболевания проверили 1002 человек.