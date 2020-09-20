Более 19 тысяч человек сдали тест на коронавирус в Петербурге за минувшие сутки

Медики продолжают тестировать жителей на ковид Фото: Олег ЗОЛОТО

Жителей Северной столицы продолжают тестировать на наличие коронавируса. Каждый день медики обследуют тысячи жителей. Исключением не стали и прошедшие сутки. За этот период в Петербурге обследовали на ковид 19 225 человек. Об этом сообщают в пресс-службе администрации губернатора Санкт-Петербурга.

- Под медицинским наблюдением находится 488 человек. Из них 3 - в обсерваторе, 483 – контактные, - отметили в Смольном. - Обработан 161 вызов, поступивший по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Напомним, накануне количество обследованных на коронавирус петербуржцев было больше. По состоянию на субботу, 19 сентября, на наличие опасного заболевания медики Северной столицы проверили 24 634 жителей. Также накануне было выявлено 212 случаев заражения ковидом. Таким образом, по данным на 19 сентября общее число заболевших с начала пандемии составило 40517 человек.