214 человек заразились коронавирусом за прошедшие сутки в Санкт-Петербурге

Число выздоровевших составило 108 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия коронавируса продолжает бушевать в Петербурге. Каждый день медики выявляют заразившихся из числа жителей города на Неве. Так, за прошедшие сутки в Северной столице коронавирус подхватили еще 214 человек, и теперь общее число заразившихся достигло 40 731. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

- К сожалению, имеется и печальная статистика – за сутки от коронавируса умерли еще 15 человек, - отметили в оперативном штабе. – И теперь общее число смертей от этой болезни в Петербурге составляет 2777 человек.

Однако есть и хорошие новости – 108 пациентам удалось излечиться от опасного заболевания. Всех их выписали из стационаров и отправили домой. За все время пандемии от коронавируса вылечились 27 825 петербуржцев.

В Ленинградской области за сутки ковидом заразились 50 человек. Выздоровевших и умерших за этот период не было.