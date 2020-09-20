Полицейские ищут родителей ребенка, брошенного в коляске на улице Бутлерова

Ребенка бросили на улице Бутлерова Фото: Артем КИЛЬКИН

Странная история случилась в воскресенье, 20 сентября, в Калининском районе. 49-летний местный житель заметил у дома 11/4 на улице Бутлерова коляску, в которой сидел напуганный ребенок. На вид малышу было не более полутора лет. Однако мамы и папы ребенка рядом не наблюдалось.

- Обнаружив ребенка, мужчина сразу же обратился в полицию. Стражи порядка незамедлительно выехали на место, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Ребенок был госпитализирован в медицинское учреждение.

Где же в тот момент находились родители несчастного малыша и почему они так хладнокровно его бросили, до сих пор остается загадкой. Сейчас стражи порядка разыскивают нерадивых отца и мать. Кроме того, полицейские проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.