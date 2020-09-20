Улыбка радуги: петербуржцы заметили в небе необычное оптическое явление

В небе появился сияющий полукруг Фото: СОЦСЕТИ

Накануне счастливчикам из Петербурга и Выборга удалось полюбоваться на уникальное оптическое явление. В ясном небе появился сияющий и переливающийся полукруг. Эффект гало для Северной столицы не редкость, но на этот раз свечение оказалось особенно красивым и необычным.

Гало заметили и жители Выборга Фото: СОЦСЕТИ

Восхищенные жители незамедлительно сделали массу фотографий уникального явления и поделились ими в социальных сетях. Мерцающую дугу пользователи сразу же окрестили улыбкой радуги.

Уникальное оптическое явление на этот раз особенно красиво Фото: СОЦСЕТИ

Гало – это радужное сияние вокруг источника света. В переводе с греческого означает «круг» или «диск». Появляется оно, как правило, около солнца или луны. Люди наблюдали это явление с древних времен и всегда считали его чем-то волшебным и загадочным. Гало может быть абсолютно любого цвета и формы. Очевидцы замечали сияние в форме круглой радуги, полукруга и даже световых столбов.