Солнечная и сухая погода ждет петербуржцев в воскресенье, 20 сентября

В Ленобласти тоже погода будет благоприятная Фото: Олег ЗОЛОТО

В это воскресенье жители Северной столицы смогут в полной мере насладиться прогулками по живописному Петербургу. И погода не будет чинить для этого никаких препятствий. Как сообщил на своей странице в Facebook ведущий специалист центра погоды ФОБОС Михаил Леус, сегодня весь день будет солнечно и сухо.

- 20 сентября, условия погоды в Северной столице будет формировать восточная периферия антициклона. Его стараниями ожидается переменная облачность, обойдётся без осадков, - отмечает Михаил Леус.

Как отмечает синоптик, температура воздуха в Петербурге составит от 13 до 15 градусов тепла. В области амплитуда чуть больше – воздух местами прогреется до 16 градусов. Ветер весь день будет западный 5-10 м/с, с порывами до 13 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 760 мм рт. ст., что соответствует норме.