Бывшего полицейского по прозвищу «жемчужный прапорщик» задержали в Санкт-Петербурге

На мужчину завели уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Потасовка случилась в субботу, 19 сентября, на проспекте Косыгина в Красногвардейском районе города. Как рассказал «Комсомольской правде» источник, бывший полицейский Вадим Бойко, известный по прозвищу «жемчужный прапорщик», ударил стража порядка. Правосудие не заставило себя долго ждать, и мужчину быстренько скрутили подоспевшие на место происшедшего правоохранители. За нападение на представителя власти на Бойко заведено уголовное дело.

О Вадиме Бойко Петербург узнал, когда 10 лет назад во время митинга у Гостиного двора он, еще будучи при погонах, назвал собравшихся хорьками и ударил одного из них дубинкой. Свое прозвище же экс-полицейский получил за характерных браслет на запястье.

Кроме того, Бойко был дважды «удостоен» условного срока. Один раз за превышение должностных полномочий, а другой – за стрельбу в чебуречной.